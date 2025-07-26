Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşini Kilitleyen Kocaya Ceza!

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartıştığı eşinin evden çıkmasını engellemek amacıyla kapıyı üzerine kilitleyen eşe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasını onadı. Olay, Antalya'da yaşayan bir çift arasında gece saatlerinde çıkan tartışma ve arbede ile başladı. Sabah para çekmek ve alışveriş yapmak için evden çıkmak isteyen eşlerden biri, diğerinin evden ayrılmasına engel olmak için kapıyı kilitledi. Evden çıkamayan eş, polisi arayarak yardım istedi ve kolluk kuvvetlerinin yardımıyla evden çıkabildi. Ardından, eşi hakkında şikayette bulundu.

Olayın Gelişimi

Kolluk kuvvetlerinin yardımıyla evden çıkan kişi, eşi hakkında şikayette bulundu.

Kapıyı kilitleyerek evden ayrılan eş hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı.

suçundan dava açıldı. Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi , sanık eş hakkında beraat kararı verdi.

, sanık eş hakkında beraat kararı verdi. İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, suçun işlendiğini tespit ederek sanığa 3 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay Kararı ve Gerekçesi

Sanık, suç işleme kastının bulunmadığını ve mahkumiyetine yeterli delil olmadığını ileri sürerek karara itiraz etti. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, istinaf tarafından verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın haksız tahrik sonucu mağduru hürriyetinden yoksun bıraktığı ve temyiz istemlerinin yerinde görülmediği belirtildi.



