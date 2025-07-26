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Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu kuruldu

Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancı ve teknik hizmet personelinin örgütlü bulunduğu 6 sendika, Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu çatısı altında bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 12:36, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 14:44
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Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu kuruldu

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Birlik ve Dayanışma Sempozyumu", saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumda Mühendis Tek-Sen Konfederasyonunun kuruluşunu ilan eden Kurucu Başkan Başak Komar, kamu mühendisleri, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanların, ülkenin kalkınması için fedakarca görev yaptığını belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısının 100 bine yakın olduğunu, teknik hizmetler sınıfı çalışanlarla birlikte yaklaşık 350 bin civarında üye sayısına ulaştıklarını aktaran Komar, konfederasyonu 6 sendikanın bir araya gelmesiyle oluşturduklarını söyledi.

Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu'nun meslektaşları için artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden Komar, şunları kaydetti:

"Biz, iş yerlerimizde, şantiyelerde, arazilerde, laboratuvarlarda birlikte çalışan, aynı sorunları yaşayan meslektaşlarız. Amacımız net, kamuda görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik personelin sesi olmak ve geleceğe birlikte imza atmak. Bu büyük adımda emeği geçen tüm sendikalarımıza, kıymetli konuşmacılarımıza, süreci yürekten sahiplenen siz değerli üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu hepimize kutlu olsun."

Başak Komar'ın konuşmasının ardından sempozyum, "Kamu Mühendisliğinde Güncel Durum: Haklar, Gerçekler, Beklentiler" ve "Adil Gelecek İçin Güvenceli Meslek: Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu ve Yapısal Reform İhtiyacı" başlıklı oturumlarla devam etti.

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