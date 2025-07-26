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Gazze'de Açlık Krizi: İsrail Yardım Tırlarını Toprağa Gömdü!

Gazze'de açlık her geçen gün artarken, İsrail askerleri 1000'den fazla yardım tırındaki gıda ve ilaçları toprağa gömdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 12:42, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 13:22
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İsrailli askerler, Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmeyen ve haftalarca Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda güneş altında bekletilerek çürümeye terk edilen 1000'den fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.

İmha Edilen Yardım Tırları ve İsrailli Subayların Açıklamaları

  • İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, imha edilen tırlar on binlerce yardım paketi taşıyordu. Ancak Gazze'ye girişlerine izin verilmediği için İsrailli askerler tarafından haftalarca güneş altında bekletilerek bozuldu.
  • KAN televizyonuna yardım tırlarıyla ilgili konuşan bir İsrailli subay, "Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık." diyerek olayı doğruladı.
  • Subay ayrıca, "Hala güneş altında bekleyen binlerce yardım malzemesi paketi var. Gazze'ye sokulmazlarsa onları da imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye Yardım Girişindeki Engeller

  • İsrail ordusundan yetkililer, Gazze'ye yardım geçişlerinde günlük 100 ila 150 tıra izin verildiğini öne sürerken, bunların büyük bölümünün boşaltılamadığını belirtti.
  • Bir başka subay ise, "Yardım mekanizması işlemiyor. Tırlar duruyor, yollar bozuk, koordinasyon yok. Şu anda dünyanın en büyük tahıl deposuna sahibiz ama buradaki ürünler taşınmazsa onları da gömeceğiz." şeklinde konuştu.

Açlık ve Kıtlık Krizi Derinleşiyor

Bu gelişme, Gazze'de her geçen gün derinleşen açlık ve kıtlık krizinin ortasında yaşandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk olmak üzere 122'ye ulaştığını açıkladı.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

Dünya Gıda Programı'nın Uyarısı

Dünya Gıda Programı, Gazze'de yaşayan her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini ve kıtlığın yayılma riski taşıdığını bildirdi.

Sınır Kapılarındaki Durum ve Sonuçları

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Hamas'la yapılmış ateşkes ve esir takası anlaşmalarını uygulamaktan kaçınıyor. Aynı tarihten itibaren Gazze'ye girişe hazır bekleyen yüzlerce yardım tırı sınırda yığılmış durumda. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.


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