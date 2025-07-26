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Türk hava sahasında transit uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuşa hizmet verildiğini belirterek, "Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş rakamına ulaşıldı." bilgisini verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 13:16, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 13:36
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Türk hava sahasında transit uçuş rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hava sahasının ve İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta üst üste tarihi başarılara imza attığını duyurdu.

Uraloğlu, 24 Temmuz'da Türk hava sahasında 1756 transit uçuşa hizmet verildiğini belirterek, "Bu sayıyla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldı." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise dün kaydedilen yolcu sayısıyla, havalimanı tarihinde bir ilke imza atıldığını kaydeden Uraloğlu, "25 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen 271 bin 836 yolcu hareketiyle, havalimanımız tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı." bilgisini paylaştı.

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