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Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Bakan Kurum, site yönetiminde dijitalleşme ve denetimle aidat yükünü azaltacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 14:25, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 14:27
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Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük afetin ardından Türkiye'nin ve Türk milletinin gösterdiği dayanışmanın altını çizerek, bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa eden bir devletin varlığından bahsetti. Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'nin açılışında konuşan Kurum, site ve tesis yönetimi sektörünün her geçen gün güçlendiğini, bu başarının sektör çalışanlarının özverisiyle gerçekleştiğini belirtti.

Tesis Yönetimi Sektöründe Gelişmeler

Kurum, tesis yönetiminin 30 yıl önce sadece alışveriş merkezleri ve plazalarda yapıldığını, bugün ise şehirlerin dört bir yanına yayıldığını vurguladı. İnsanların yaşam kalitesini artıran bu sektörün kurumsal ve yasal zemine kavuşması için adımlar atıldığını ifade etti. Bakanlık bünyesinde Tesis Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulduğunu belirten Kurum, yeni yasama yılında hayata geçecek düzenlemeyle 941 bin yapı ve 20 milyon vatandaşın yaşam kalitesinin daha da yükseleceğini söyledi.

Yönetim Hizmeti Veren Şirketlerde Yeni Dönem

  • Tüm şirketlerin sayısı ve kalitesi artırılacak.
  • Şirketler sınıflandırılacak ve yetkilendirilecek.
  • Sektör 7 gün 24 saat takip edilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek.
  • Vatandaşlar şikayetlerini doğrudan iletebilecek.
  • Yanlış uygulamalar yapanlara yaptırım uygulanacak.

Aidat Meselesi ve Komşuluk İlişkileri

Bakan Kurum, aidatların yüksekliğine dikkat çekerek, vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde aidatların düşürülmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti. Ayrıca büyük sitelerde komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün canlı tutulmasının önemine değindi.

Dijitalleşme ve Yeni Projeler

Pandemi sürecinin dijital çözümlerle desteklenmiş yaşam alanlarının artık bir mecburiyet olduğunu gösterdiğini belirten Kurum, sektörün tüm çalışmalarını dijital ortamda yürütecek elektronik yazılım sisteminin kısa sürede kurulacağını açıkladı. Ayrıca Gayrimenkul Sertifikası Projesi ile vatandaşların küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasının önü açıldı.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konutlar

  • Tüm Türkiye'de 3,9 milyon konut yenilendi.
  • Deprem bölgesinde 250 bin konut hak sahiplerine teslim edildi.
  • Yıl sonuna kadar 203 bin yeni yuva tamamlanacak.
  • 2026 gelmeden evine kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak.
  • 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa güvenli yaşam alanı sunuldu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Gelecek Hedefleri

Bakan Kurum, Türkiye Yüzyılı vizyonunun şehirler ve yaşam alanları için önemli olduğunu, yıl sonunda başlatılacak yeni sosyal konut hamlesinin kira ve konut fiyatlarını düşüreceğini belirtti. Deprem bölgesinde bitirilecek 500 bin konut, yeni sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşümle birlikte dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaşacağını ifade etti.

Zirveye Katılanlar

  • Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar
  • Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı
  • Bürokratlar ve dernek üyeleri


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