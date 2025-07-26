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Gazze'de can kaybı 59 bin 733'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 59 bin 733'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 15:50, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 15:32
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Gazze'de can kaybı 59 bin 733'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 57 ölü ve 512 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 581 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 32 bin 436 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 733'e, yaralıların sayısının 144 bin 477'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 29 artarak 1021'e, yaralıların sayısı da 7 bin 485'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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