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Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı

Ülke genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasıyla, dün tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekoru 50.5 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçülerek Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 16:23, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 16:25
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Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamayla ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Geçen hafta ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken dün birçok noktada sıcaklıklar pik noktalara ulaştı, bazı noktalarda rekor kırıldı.

Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleşti

Daha önce ülkedeki en yüksek sıcaklık 15 Ağustos 2023'te Eskişehir Sarıcakaya'da 49,5 olarak ölçülmüştü. Dün ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 50,5 dereceye ulaşıp Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Gün içerisinde hava sıcaklıkları Mardin Kızıltepe'de 49,6, Şırnak Cizre'de 49,4, Şanlıurfa Ceylanpınar'da 49, Batman Hasankeyf'te 47,9, Diyarbakır Silvan'da 47,6, Gaziantep Karkamış'ta 47,3, Kilis Elbeyli'de 46,9, Antalya Kaş'ta 46,7, Adıyaman'da 46,3, Antalya kent merkezinde 46,1 seviyesine ulaştı.

Sıcaklıkların daha da artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

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