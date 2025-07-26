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Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi kritik noktaya ulaştı

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi, daha önce aynı amaçla yola çıkan Madleen gemisine el konulan noktaya ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 17:45, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 17:25
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Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi kritik noktaya ulaştı

FFC'nin YouTube hesabında gemi içinden canlı yayın yapılıyor ve anlık radar görüntüleri paylaşılıyor.

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye 180 kilometreden daha az yolları kaldığını bildirdi.

Fourreau, "Madleen'in durdurulduğu noktayı az önce geçtik. Son bir gecemiz kaldı. Orada olacağız. Sizin seferberliğinize bugün hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Gözünüz güvenliğimizde olsun." ifadesini kullandı.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala Gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.


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