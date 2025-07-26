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Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı

İletişim Başkanlığı, vatandaşların, orman yangınlarına karşı alması gereken tedbirler ile yangınla karşılaşmaları durumunda yapmaları gerekenlerin yer aldığı rehber hazırladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 19:16, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 19:17
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Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen yangınlarla mücadelede devletin, tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içinde gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

Buna karşın, orman yangınlarını önlemenin en etkili yolunun, her bir vatandaşın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi olduğu vurgulanan paylaşımda, yangına sebep olabilecek en küçük ihmallerden dahi kaçınarak doğanın ve geleceğin birlikte korunması çağrısı yapıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte, vatandaşların orman yangını görmeleri halinde neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

"Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadesinin yer aldığı görselde, "Önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli davranmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız." çağrısında bulunuldu.

Yangın riskinin görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Hattı'nın aranması gerektiği belirtilen görselde, her saniyenin önemli olduğu, hızlı ihbarın hayat kurtardığı ve ormanları koruduğu vurgulandı.

"Yangına sebep olabilecek davranıştan kaçınılmalı"

Türkiye'nin yangın risk haritasına yer verilen görselde, sıcak hava, düşük nem, şiddetli rüzgarın ihmal ve dikkatsizlikle birleşmesi halinde felaketin kaçınılmaz olduğuna işaret edildi.

Görselde, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Ormanlık alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmamalı, ormanlarda ateşli piknik yapılmamalı. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı, ormanlık alanlarda sigara içilmemeli ve kara yollarına sigara izmaritleri atılmamalı.

Anız yakımından vazgeçilmeli, yakanlar veya teşebbüs edenler uyarılmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli, bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı.

Orman sınırlarına yakın alanlarda, kuru otların olduğu yerlere araç park edilmemeli, enerji nakil hatlarına zarar verecek ve yangına sebep olabilecek davranıştan kaçınılmalı."

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