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İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri ve bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamalarının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 20:00, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 19:22
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İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, hasat sonrası tarlalarda kalan anızlar nedeniyle meydana gelen yangınların, çevre arazilere ve özellikle ormanlık alanlara sıçrayarak büyük kayıplara yol açtığının gözlemlendiğini ifade etti.

Gül, "İstanbul Valiliği kararıyla, tüm arazi sahiplerinin tarlalarının sınırlarını en az 10 metre genişliğinde sürmeleri, bu işlemi en geç 2 Ağustos'a kadar tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.


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