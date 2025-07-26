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Buğdayda ithalat bağımlılığı iddialarına yalanlama: Arz açığı bulunuyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada öne sürülen iddiaların aksine arz açığı bulunduğu kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 21:55, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 19:27
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Buğdayda ithalat bağımlılığı iddialarına yalanlama: Arz açığı bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği, rekoltenin 18 milyon ton olduğu ve 7-10 milyon ton ithalat yapılacağı" yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İddialar açık bir dezenformasyondur"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"Aksine ülkemizin buğdayda bir arz açığı bulunuyor"

İddianın, Türkiye'nin üretim kapasitesini ve dış ticaret yapısını çarpıttığı ve gereksiz endişe yaratmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin 2005'ten beri dünya buğday unu ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada olduğu gerçeğini kasten göz ardı etmektedir. Öncelikle Türkiye, buğday üretiminde kendine yeterli bir ülke konumundadır. Rekolte, tabi olarak her yıl iklim koşullarına göre değişmekle birlikte, yıllık üretim ortalama 20-21 milyon ton seviyesine ulaşmaktadır. 2025 yılında hububat üretim bölgelerinde yaşanan kuraklığa rağmen buğday rekoltesinde ilk tahmin 19,6 milyon ton olarak açıklanmıştır. Buna ilaveten, TMO stoklarımız da regülasyona katkı sağlamaktadır. İç tüketimimizin 19-20 milyon ton civarında olduğu dikkate alındığında iddia edilenin aksine ülkemizin bir arz açığı bulunmamaktadır."

"İhraç edilerek döviz girdisi sağlanıyor"

Öte yandan buğday ithalatının önemli bir kısmının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin ihracatı amacıyla yapıldığı bildirilen açıklamada, "İthal buğday, işlenmekte mamul ürünler ihraç edilerek döviz girdisi sağlanmaktadır. Öne sürülen verilerle Cumhuriyet'in ilk yıllarına yapılan karşılaştırmalar ise yanıltıcıdır. 1938-1942 döneminde buğdayda dekar başına verim 93 kilogramken, günümüzde bu verim 300 kilogram seviyesine ulaşmıştır. Kamuoyunun resmi veriler ve kurum açıklamalarına itibar etmesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

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