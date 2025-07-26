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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan örnek yarım zamanlı çalışma uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kısıtlama olmaksızın, yarım zamanlı çalışma hakkını tüm personele tanıdı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 22:44, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 22:45
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan örnek yarım zamanlı çalışma uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yarım zamanlı çalışma yönetmeliğinin yayımı sonrasında kurumsal uygulama esaslarını yürürlüğe koydu.

-Kamu kurumları, eğer unvan bazında bir kısıtlama yapmıyorlarsa, yarım zamanlı çalışma esaslarını yürürlüğe koyabilmektedir. Yönetmeliğe göre sadece şube müdürü ve üstü unvanlarda yer alan personel ile yurt dışında çalışan personel yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamıyor.

Yönetmeliği yürürlüğe koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ygulamasına göre yönetmelikte yer alan kısıtlama haricinde herhangi bir kısıtlama konulmayarak tüm personelin yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmasına imkan sağlandı.

Uygulamanın tüm kurumlara örnek olmasını umuyoruz.

İşte Bakanlığın tüm birimlere gönderdiği yazı

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik " 18.07.2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu düzenlemenin amacı, doğum veya evlat edinme sonrası memurların yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelikte; yarım zamanlı çalışma dönemi, haktan yararlanma şartları, personelin mali ve sosyal hakları ile hizmetlerin değerlendirilmesi düzenlenmiştir. Bakanlığımızda uygulama birliğinin sağlanması adına uyulması gereken hususlara ise aşağıda yer verilmiştir.
1- Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmak isteyenler, merkezde bağlı oldukları hizmet birimleri, taşrada ise il müdürlükleri aracılığı ile Ek-1'de yer alan talep formu ile yarım zamanlı çalışmaya başlamak istediği tarihten en az otuz gün önce başvuruda bulunacaklardır. Personelin yarım zamanlı çalışmak istediği günlere ve çalışma saatlerine ilişkin tercihleri dikkate alınarak merkezde hizmet birimleri, taşrada ise il müdürlükleri aracılığı ile talep formunun ilgili bölümleri doldurularak başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne iletilecektir.
2- Haftalık çalışma gün ve saatleri, hizmet ihtiyacı veya memurun talebine göre birinci maddede belirtilen usulle ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değiştirebilecektir.
3- Mezkür Yönetmelik, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında belirtilen Devlet memurlarını kapsamaktadır.
4- Şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar bu haktan yararlanamayacaktır. Söz konusu görevlere vekaleten atanan veya tedviren görevlendirilenler de bu haktan yararlanamayacaktır. Kuruluş müdür yardımcısı ünvanlı kadroda görev yapanlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

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