Bursa'nın Orhaneli ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orhaneli'ne bağlı Yakuplar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın sonucu dumanların Orhaneli-Harmancık kara yolunu tehdit etmesi nedeniyle, jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Vatandaşlar, genişleyerek kendilerine yönelen alevlerden kaçtı.

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağlaşan Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

4 ilde orman yangını

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren tahliyesine başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

4 ilde orman yangını

Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Bu arada, yangın bölgesi yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrıldı.

Gürsu ilçesinin İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uğur Yılmaz, AA muhabirine, akşam saatlerinde tepede ufak bir yangın gördüklerini söyledi.

Çok geçmeden rüzgarın etkisiyle yangının şiddetlenerek karşı tarafa geçtiğini belirten Yılmaz, "Şu anda yangın çok büyük. Herkes panik halinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Bölgede yaklaşık 7-8 bin kişinin yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Yangın bir anda karşı tarafa geçti. Etrafımızı sarınca mecbur kaçmak zorunda kaldık oradan. Sadece ekipler kaldı. İnsanlar kaçıştı. Şu an tek tabirle cehennemi yaşadık desek yeri var yani." diye konuştu.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ketenlik köyü yakınlarındaki meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve 412 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

4 ilde orman yangını

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken Ketenlik köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

2 mahalle ve 1 köy daha tahliye edildi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Ketenlik köyüne bağlı Horzumlar ve Tekeli mahalleleri ile Erice köyü de tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin bölgedeki tahliye işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor.

4 ilde orman yangını

Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

4 ilde orman yangını

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Karabük Valiliği, orman yangını nedeniyle trafik güvenliği açısından kapatılan Karabük-Ankara kara yolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirmişti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne, 6 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 8 su tankı, 15 dozer sevk edildi.

Alevlerin etkilediği bölgede 3 ev yandı, 130 kişi AFAD ve jandarma tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

4 ilde orman yangını

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme helikopteri müdahaleye ara verdi.

Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen 6 Orman Bölge Müdürlüğü personelinden 5'i hastaneye sevk edildi.

"Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaklaşık 400-450 hektar ormanlık alanda etkili olan yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalenin sonlandığını, yangın müdahale araçlarının sayısını artırarak mücadelenin devam ettiğini ifade eden Ünlüer, "Arkadaşlarımız tüm imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ve belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber yangın bölgesinde müdahale sürüyor." diye konuştu.

Yangın riski altındaki 18 evin boşaltıldığını, 3 evin yandığını kaydeden Ünlüer, şunları söyledi:

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok çok şükür. Vatandaşlarımızın can emniyeti için onları sağlam bölgelere alıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir sürede de yangını kontrol almak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."