Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Alevler Şehri Sardı!

Bursa'da çıkan orman yangını, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki bölgede etkisini her geçen saat artırıyor. Ekipler, alevlerle mücadele ederken zaman zaman yangının ortasında kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte yangının büyüklüğü daha net ortaya çıktı ve Karahıdır Mahallesi tahliye edilmeye başlandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Yangının Yayılma Süreci ve Müdahale

Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında yangın başladı.

ile arasında yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve ihbar üzerine ekipler sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Vatandaşlar da yangına müdahalede ekiplere destek veriyor.

Rüzgar nedeniyle alevler bazı vatandaşların üzerine doğru yöneldi ve insanlar bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

Kestel Belediyesi'nden Açıklama

Kestel Belediyesi, Ağlaşan Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların yetkililerin uyarılarına dikkat etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Tahliyeler ve Alınan Önlemler

Yangının Gürsu ilçesine doğru ilerlemesi nedeniyle Karahıdır Mahallesi tahliye edilmeye başlandı.

tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrıldı.

Bakan Uraloğlu'nun İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yangının Etkileri ve Patlamalar

Yangın, çevredeki taş ocaklarına kadar ulaştı ve burada patlamalar meydana geldi.

Büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de görülebiliyor.

Bursa Çevre Yolu Trafiğe Kapatıldı

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı arası trafiğe kapatıldı. Ulaşım, D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanıyor.

Bölge Sakinlerinin Yaşadıkları

Gürsu İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uğur Yılmaz, akşam saatlerinde tepede ufak bir yangın gördüklerini, rüzgarın etkisiyle yangının şiddetlenerek karşı tarafa geçtiğini belirtti. "Şu anda yangın çok büyük. Herkes panik halinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi. Bölgede yaklaşık 7-8 bin kişi yaşıyor. Yılmaz, "Yangın bir anda karşı tarafa geçti. Etrafımızı sarınca mecbur kaçmak zorunda kaldık oradan. Sadece ekipler kaldı. İnsanlar kaçıştı. Şu an tek tabirle cehennemi yaşadık desek yeri var yani." ifadelerini kullandı.



