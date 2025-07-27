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Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!

Üç parti, kafalardaki soru işaretlerini gidermek için kendi seçmen tabanları ile buluşacak. Terörün bitmesinin Türkiye'nin kalkınmasına yapacağı olumlu etki ve ekonomik refah boyutu anlatılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 07:51, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 07:56
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Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti, MHP ve DEM Parti, özellikle kendi seçmen tabanları başta olmak üzere, kafalardaki soru işaretlerini gidermek için sahaya inecekler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve sonrasında devlet projesi haline gelen bu sürece olan toplumsal destek her geçen gün artıyor. Süreç başladığında destek oranı yüzde 50'ler civarındayken, PKK'nın silahları imha etme görüntülerinden sonra bu oran yüzde 75'i aştı. AK Parti'nin son yaptırdığı kamuoyu yoklamasında destek oranı %75,9 olarak ölçüldü. Ancak, sürece destek artmasına rağmen, neredeyse aynı oranda Öcalan'a veya PKK'ya bir af getirilmesine itiraz var.

Anket Sonuçları ve Toplumsal Yaklaşım

  • Ankara Enstitüsü anketine göre, Öcalan'a veya PKK'lılara af getirilmesini desteklemeyenlerin oranı %65'in üzerinde.
  • Öcalan'ın cezaevi şartlarının iyileştirilmesine ise %69 oranında itiraz ediliyor.

Tüm bu tartışmalar ve soru işaretlerinin giderilmesi için partiler yaz boyunca vatandaşlarla buluşarak süreci anlatacaklar. Görüşmelerde, silah bırakan PKK'lıların toplumsal entegrasyonu, terörün bitmesinin Türkiye'nin kalkınmasına yapacağı olumlu etkiler ve ekonomik refah boyutu vurgulanacak. Ayrıca, barışın ve siyasi uzlaşmanın Türkiye'nin bekasındaki önemi ön plana çıkarılacak.

Türkiye Buluşmaları ve Bölgesel Toplantılar

AK Parti'nin Çalışmaları

AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri, yaz boyunca yapılacak Türkiye Buluşmaları toplantılarında terörsüz Türkiye ile neyin amaçlandığını ifade edecekler. Şehit ve gazileri rahatsız edecek bir adım atılmayacağı, sürecin bu hassasiyet içinde yürütüldüğü vurgulanacak. AK Parti kurmayları, "Bizim kardeşlik ve vicdanı yönümüz, Türkiye'deki süreci diğer ülkelerdeki süreçlerden ayırıyor. Süreç yönetilirken şehit gazileri incitecek bir adım olmayacak. Buna çok dikkat ediliyor. Ama bazı adımları atamazsak da örgütü başkaları kullanabilir. Bütün bunları anlattığımızda vatandaşımızın yaşanan süreci daha iyi anlayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

MHP'den Bölge Toplantıları

MHP, 9 Ağustos'tan itibaren bölgesel toplantılara başlayacak. İlk toplantı Erzurum'da yapılacak ve toplantılar 1 Ekim'e kadar devam edecek. Programda bir il merkez olarak seçilecek, bir gün öncesinde MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri çevre illerde çalışma yapacaklar. Toplantılara ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkar odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlar davet edilecek. Görüşmelerde, Terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye'nin güncel meselelerine dair kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

KONSEPT: ORTAK VATAN

DEM Parti, yaz boyunca başta kendi seçmen kitlesi olmak üzere farklı toplum kesimleri ile bir araya gelerek PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili görüşmeler yürütecek. DEM Parti milletvekilleri ve yöneticileri sahada yapacakları çalışmalarda terörsüz Türkiye'yi anlatacak ve "ortak vatan" konseptini işleyecekler. Ayrıca DEM Parti sonbaharda yapılacağı belirtilen kongreye hazırlanıyor. Bu kongrede hem ambleminin hem de isminin değiştirileceği ve daha geniş toplumsal kesimlere hitap edecek yeni bir siyasi yapının oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.


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