Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Daha da Artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van'ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların artışıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak kişilerin dikkatli olmaları gerekmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Rüzgarın şiddetinde önemli bir artış beklenmemekle birlikte, zaman zaman orta kuvvette esmesi nedeniyle hassas bölgelerde dikkatli olunmalıdır.



