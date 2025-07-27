Gazze'de 'insani ara' bu sabah saat 10'da başlayacak

Gazi Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin insani yardım girişinin arttırılması amacıyla verdiği "insani ara" kararı doğrultusunda ordunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını 10 saat boyunca durduracağı ileri sürüldü.

"İnsani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edildi.

Ayrıca, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.