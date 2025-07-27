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Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar

Bursa'da üç köyün boşaltıldığı büyük yangında, 12 saat boyunca aralıksız çalışan itfaiye erlerinin halı sahadaki yorgun halleri yürek burktu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 09:56, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 10:11
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Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar

Bursa'da üç ilçeyi etkileyen ve 3 köyün boşaltılmasına sebep olan yangında, 12 saat boyunca fedakarca çalışan ve ormanın derinliklerine girip alevleri bastıran itfaiye erleri, bir halı sahada istirahate çekildi. Halı sahada zor şartlarda birkaç saatliğine dinlenip yeniden göreve gitmek için hazırlanan itfaiye erleri, dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Yangının etkilediği bölgelerde görev yapan ekipler, sabaha karşı alevlerin etkisini kaybetmesiyle birlikte kısa süreliğine dinlenme fırsatı buldu. Ancak, sadece 2 saatliğine de olsa halı sahada güçlükle kıyafetleriyle uyuyabilen kahramanlar, daha sonra soğutma çalışmasına gitmek üzere tekrar görevlerinin başına döndü.

Bursa'daki Yangında Görev Alan Ekipler

  • Orman ekipleri
  • İtfaiye ekipleri
  • Jandarma ekipleri

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'nin Çalışma Düzeni

Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, 24 saat esasına göre ve 50'den fazla istasyonda görev yapıyor. Bu özverili çalışma düzeni sayesinde, yangınlara hızlı müdahale edilebiliyor ve vatandaşların güvenliği sağlanıyor.


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