Uzman çavuş, eniştesini öldürüp intihar etti

Olay, Ekinözü ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi'nde 27 Temmuz 2025 gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki Ahmet A, gece boşanma aşamasındaki eşi F.A. Öztürk Mahallesi'ndeki baba evine barışmak amacıyla geldi. Ancak burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında evde bulunan ve uzman çavuş olarak görev yapan 23 yaşındaki Cuma Ambar, teyzesine zarar gelebileceği endişesiyle belindeki tabancayı çekti. İddiaya göre, Ambar, tartışmanın odağındaki eniştesi Ahmet A'ya birden fazla kez ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet A. yere yığılırken, genç uzman çavuş da aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki şahıs da kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.