Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
TBMM'nin 28. Döneminde milletvekilleri tarafından verilen 30 bin 546 yazılı soru önergesinin detayları, partilere ve bakanlıklara göre dağılımı ile cevaplanma oranları haberimizde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 11:04, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 11:05
TBMM'nin 28. Dönemi boyunca milletvekilleri, denetim faaliyetleri kapsamında Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin cevaplaması istemiyle toplam 30.546 yazılı soru önergesi verdi. 28. Yasama Dönemi'nin başladığı 2 Haziran 2023'ten bugüne kadar milletvekilleri, ilgili makamlara çok sayıda soru yöneltti. 3. Yasama Yılı'nın sona erdiği 21 Temmuz 2025'e kadar TBMM Başkanlığına verilen önergeler, İçtüzük şartlarına uygun görüldükten sonra ilgili kabine üyelerine iletildi.
Partilere Göre Yazılı Soru Önergesi Dağılımı
- AK Parti: 39
- CHP: 12.128
- DEM Parti: 8.181
- MHP: 320
- İYİ Parti: 4.663
- Yeni Yol Partisi: 632
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 2.188
- DEVA Partisi: 623
- Saadet Partisi: 574
- EMEP: 368
- TİP: 279
- Yeniden Refah Partisi: 162
- Bağımsız Milletvekilleri: 196
- Demokrat Parti: 104
- HÜDA PAR: 55
- Gelecek Partisi: 19
- Demokratik Bölgeler Partisi: 10
- DSP: 5
Soru Önergelerinin Cevaplanma Durumu
- 4.003 önerge süresi içinde cevaplandı.
- 16.908 önerge süresi geçtikten sonra cevaplandı.
- 839 önergenin cevaplanma süresi devam ediyor.
- 8.792 önerge cevaplanmadığı için genel kağıtlarda ilan edildi.
- 4 önerge sahiplerince geri çekildi.
En Çok Soru Yöneltilen Kurumlar
- Adalet Bakanlığı: 4.282
- İçişleri Bakanlığı: 4.105
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 3.347
- Tarım ve Orman Bakanlığı: 2.795
- Sağlık Bakanlığı: 2.520
- Milli Eğitim Bakanlığı: 2.326
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 1.821
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1.522
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 1.245
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1.173
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 1.106
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: 1.082
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: 833
- Gençlik ve Spor Bakanlığı: 622
- Ticaret Bakanlığı: 553
- Dışişleri Bakanlığı: 399
- Milli Savunma Bakanlığı: 356
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 340
- TBMM Başkanlığı: 119