Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?

TBMM'nin 28. Dönemi boyunca milletvekilleri, denetim faaliyetleri kapsamında Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin cevaplaması istemiyle toplam 30.546 yazılı soru önergesi verdi. 28. Yasama Dönemi'nin başladığı 2 Haziran 2023'ten bugüne kadar milletvekilleri, ilgili makamlara çok sayıda soru yöneltti. 3. Yasama Yılı'nın sona erdiği 21 Temmuz 2025'e kadar TBMM Başkanlığına verilen önergeler, İçtüzük şartlarına uygun görüldükten sonra ilgili kabine üyelerine iletildi.

Partilere Göre Yazılı Soru Önergesi Dağılımı

AK Parti: 39

39 CHP: 12.128

12.128 DEM Parti: 8.181

8.181 MHP: 320

320 İYİ Parti: 4.663

4.663 Yeni Yol Partisi: 632

632 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 2.188

2.188 DEVA Partisi: 623

623 Saadet Partisi: 574

574 EMEP: 368

368 TİP: 279

279 Yeniden Refah Partisi: 162

162 Bağımsız Milletvekilleri: 196

196 Demokrat Parti: 104

104 HÜDA PAR: 55

55 Gelecek Partisi: 19

19 Demokratik Bölgeler Partisi: 10

10 DSP: 5

Soru Önergelerinin Cevaplanma Durumu

4.003 önerge süresi içinde cevaplandı.

süresi içinde cevaplandı. 16.908 önerge süresi geçtikten sonra cevaplandı.

süresi geçtikten sonra cevaplandı. 839 önergenin cevaplanma süresi devam ediyor.

cevaplanma süresi devam ediyor. 8.792 önerge cevaplanmadığı için genel kağıtlarda ilan edildi.

cevaplanmadığı için genel kağıtlarda ilan edildi. 4 önerge sahiplerince geri çekildi.

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