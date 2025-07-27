Alarm Sistemi Bozuldu, Hırsızlıkta Şirket Suçlu Bulundu!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Manavgat'ta yaşanan bir hırsızlık olayı nedeniyle açılan tazminat davasında, arızalı alarm sistemi nedeniyle önlenemeyen hırsızlıktan, sistemi kuran şirketin sorumlu olduğuna karar verdi. Manavgat'ta yaşayan bir kişi, 23 Kasım 2018'de evine alarm sistemi kurdurdu. Ancak sistem 4 gün sonra bozuldu ve kurulumu yapan şirkete durum birçok kez bildirildi, fakat sorun giderilmedi.

Evine 17 Nisan 2020'de hırsız giren vatandaşın, 10 bin lira ve 500 gram altını çalındı. Olay esnasında güvenlik sistemi çalışmadığı için hırsızlığın önlenemediğini belirten kişi, Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şirket aleyhine dava açtı. Şirket ise hırsızlık olayında kusurlarının olmadığını ve davacının kendi kusurunun sebebiyet verdiğini savundu.

Mahkeme Süreci ve Kararlar

Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, oluşan zarar ile alarm sisteminin çalışmaması arasında "illiyet bağı oluşturmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Davacının alarm sisteminin çalışmadığını bilmesine rağmen altınları evde tuttuğu ve altın miktarının delillendirilemediği belirtildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Yargıtay'ın Bozma Kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, temyiz başvurusu üzerine dosyaya bakarak vatandaşı haklı buldu ve yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, davacı tarafın davalı şirket ile güvenlik sözleşmesi imzalayarak evine alarm sistemi taktırdığı, arızanın bildirildiği ancak giderilmediği, sistemin olay anında devreye girip uyarı vermesi gerekirken çalışmadığı ve bu nedenle hırsızlığın önlenememesinde güvenlik firmasının sorumlu olduğu vurgulandı.

Önemli Noktalar

Alarm sisteminin arızalı olması ve şirketin arızayı gidermemesi, hırsızlık olayında sorumluluğu doğurdu.

ve şirketin arızayı gidermemesi, hırsızlık olayında sorumluluğu doğurdu. Yargıtay, güvenlik firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde sorumlu tutulabileceğini belirtti.



