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Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!

Market, kasap, restoran ve kafelerde karekod dönemi başlıyor. Tüketiciler artık işletmelerin denetim bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 11:16, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 11:33
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Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!

Karekod Uygulaması ile tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi artık çok daha kolay hale geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe ve yemekhane gibi toplu tüketim işletmelerinde yarından itibaren zorunlu olarak kullanılacak. Tüketiciler, işletmelere ait karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasıyla okutarak işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve son denetim tarihi gibi bilgilere ulaşabilecekler. Bu sayede hem güvenilir gıdaya erişim sağlanacak hem de resmi kontrollerin görünürlüğü artacak.

Karekod Uygulamasının Detayları

  • Gıda işletmeleri için karekod uygulaması 2024 Haziran ayında devreye alındı.
  • Market, kasap gibi satış ve restoran, kafe gibi toplu tüketim işletmelerinde uygulama zorunlu olacak.
  • İşletmeler, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresinden karekodlarını ücretsiz ve başvurusuz oluşturabilecekler.
  • Karekodlar, tüketicilerin görebileceği bir yerde bulundurulacak.
  • Tüketiciler, karekodu okuttuktan sonra işletmeye dair bir uyumsuzluk tespit ederlerse "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirimde bulunabilecekler.

Uygulamaya Geçmeyen İşletmelere Para Cezası

Şikayet üzerine veya Bakanlık tarafından yapılan rutin denetimler sonucunda uygulamaya geçmeyen işletmelere para cezası verilecek. Gıdaların kontrollerinde steril ambalajlara numune alınmakta, lazer termometre ile ölçümler yapılmakta ve DNA düzeyinde denetimler gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerin 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' adresini ve 'Tarım Cebimde' uygulamasını takip etmeleri önerilmektedir. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir ve işletmenin denetlendiğini bilmek ciddi bir memnuniyet oluşturmaktadır.


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