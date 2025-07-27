Köy Konserleriyle Sanat Ateşi: Ceylan Öğretmenin Yolculuğu

Müzik öğretmeni ve şan eğitmeni soprano Ceylan Mira Balcı, Anadolu'nun dört bir yanını gezerek çocuklara, gençlere ve bölge halkına opera ile türkü kültürünü tanıtmaya çalışıyor. Gaziantep Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nde görev yapan, 3 üniversite mezunu olan Balcı, geçen yıl topluma faydalı projeler üretmek amacıyla Anadolu Opera Derneği'ni kurdu. Dernek kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle, "Anadolu'da Köy Konserleri" adı altında köy köy dolaşıp opera ile başlayıp türkülerle devam eden konserler düzenliyor.

Balcı'nın projesi hem bölge halkı hem de yöneticiler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Ceylan Mira Balcı, konserlere ara verip tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köyleri gezerek çocuklara ve gençlere ilham olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Müzik ve şarkı söylemenin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Balcı, insan sesinin doğru kullanımı üzerine yazdığı "Ses" isimli bir kitabının da bulunduğunu söyledi.

Projelerin Amacı ve Hedefleri

Balcı, insanlara, çocuklara ve topluma katkı sunmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

Gaziantep'in köylerinden başladım ve civar köyleri dolaşıyorum.

başladım ve civar köyleri dolaşıyorum. Amacım ve hedefim tüm Türkiye'yi gezmek .

. Bu işin kolay olmadığını, sponsor ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Çocuklara, gençlere sanatı tanıtmak; ev hanımlarına, tarım işçilerine ilham vermek istiyorum.

Onları hayata dair motive edebileceğim konserler vermek istiyorum.

Sanatını Yaşatma ve Yayma Arzusu

Balcı, sanatını yaşatma, devam ettirme ve opera sanatını tabandan başlayarak tüm yurda yayma arzusunda olduğunu dile getirdi. Şarkı söylemenin yaşam biçimi olduğunu belirten Balcı, Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermenin en büyük hayali olduğunu söyledi. Türkülerimizi ve sanatımızı dünyaya duyurma niyetinde olduğunu, opera sanatıyla birleştirip özümüzü tüm dünyaya tanıtmak istediğini ifade etti.

Bodrum'da Unutulmaz Performans

Ceylan Mira Balcı, izleyiciler için Bodrum Antik Tiyatro önünde, Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde opera tekniğiyle "Ah bir ataş ver", "Çökertme" ve "Memleketim" gibi şarkıları seslendirdi.



