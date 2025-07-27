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Antalya günlük girişte tüm zamanların rekorunu kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 26 Temmuz Cumartesi günü 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunun kırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 12:12, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 12:19
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Antalya günlük girişte tüm zamanların rekorunu kırdı

Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, "Antalya bir kez daha tarih yazdı. Bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak. 26 Temmuz Cumartesi günü 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle Antalya'ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti. Temmuz ayı henüz bitmeden 2,3 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık. 2025 başından bu yana 8,5 milyonu geçen yabancı misafirimizi ağırladık." ifadesini kullandı.

Antalya'nın artık sadece bir tatil cenneti değil, küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu olduğunu da belirten Ersoy, şehrin doğası, tarihi, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ettiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Elbette bu rekorlar tesadüf değil, kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve özel sektörümüzle yürüttüğümüz güçlü işbirliğinin bir sonucu. Bu gurur tablosunun mimarları başta olmak üzere otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başardık. Türkiye Yüzyılı turizmin de yüzyılı olacak."

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