Adana'da orman yangınlarına neden olan 3 zanlı tutuklandı
Adana'da orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 12:20, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 12:40
Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangınlara neden oldukları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.