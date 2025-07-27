Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili olarak, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız." dedi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'nda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü olmasının en önemli unsurlarından birinin iç birliği ve dirliği sağlamak olduğunu vurguladı. Milli menfaatler söz konusu olduğunda aynı istikamette yürümenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Birliği ve Terörle Mücadele

Kurtulmuş, Türkiye'de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yılının terör belasıyla geçtiğini belirterek, bu süreçte on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve binlerce evladın şehit olduğunu ifade etti. 2013 yılında yapılan bir çalışmada, terörün Türkiye'ye maliyetinin 1.3 trilyon dolar olduğu, günümüzde ise bu rakamın en az 2 trilyon dolar civarında olduğu vurgulandı. Terörün sadece silaha harcanan paradan ibaret olmadığını, turizmden hayvancılığa kadar birçok alanda büyük kayıplara yol açtığını söyledi.

Terörün Sonlandırılması ve Komisyonun Rolü

"Hep beraber terörü tarihin çöplüğüne atacağız" diyen Kurtulmuş, terörün önlenmesi halinde Türkiye'nin çok daha fazla kalkınma hamlesi yapabileceğini belirtti. Terörün uluslararası güçler tarafından Türkiye'nin ayağına pranga olarak vurulduğunu, ancak artık bu prangalardan kurtulma vaktinin geldiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye Komisyonu , tüm siyasi partilerin katılımıyla kurulacak.

, tüm siyasi partilerin katılımıyla kurulacak. Komisyon, terörden kurtulma ve terör örgütünün silah bırakma sürecine vaziyet edecek.

Kısa sürede çalışmalar başlayacak ve farklı fikirlerin müzakere edileceği bir ortam sağlanacak.

Milletin Desteği ve Birlik Mesajı

Kurtulmuş, sürecin uzun sürmeyeceğini ve komisyonun sorumluluğunu yerine getirip tekliflerini TBMM gündemine taşıyacağını belirtti. "Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz." diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 50 yıllık terör sürecinin az bir zaman olmadığını, emperyalistlerin vekalet örgütlerinin başarılı olamadığını ve milletin birliğinin bozulamayacağını söyledi.

Kültürel Birlik ve Tarihi Miras

"Tarihimiz bir, kültürümüz bir, geçmişimiz bir, medeniyetimiz bir" diyen Kurtulmuş, 86 milyon vatandaşın birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Sultan Alparslan'ın, Kılıç Arslan'ın ve Selahattin Eyyubi'nin çocuklarının ayrılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sürecin Başarısı ve Milli Dayanışma

Kurtulmuş, milletin desteğiyle bu sürecin en kısa sürede başarıyla tamamlanacağını ifade etti. "Bu oyunu bozduk. Bu milletin inancı bozdu, milli dayanışma ruhu bozdu." diyerek, Türkiye'nin terörden tamamen temizlenmiş güçlü bir ülke olacağını söyledi.

Birlikte Hareket Etmenin Önemi

Bu sürecin herhangi bir partinin tek başına yöneteceği bir süreç olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "86 milyonun ortak bir şekilde sahiplenmesi gereken bir varoluş mücadelesidir." dedi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinde gözü olanların muvaffak olamayacağını belirtti.

Kale Seramik ve Sanayinin Önemi

Kale Seramik 68. Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'nda önemli bir toplantıya şahitlik etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan orman yangınlarına da değindi. Bursa'da yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiyeciye Allah'tan rahmet diledi.

Kale Grubu Şirketleri ile Kaleseramik Fabrikaları Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur'un Türkiye sanayisine önemli bir marka kazandırdığını belirten Kurtulmuş, onun emeklerini şükranla yad etti.

Sanayide Başarı ve Takdir

Kurtulmuş, markanın uzun yıllar küresel rekabet ortamında güçlü şekilde yer almasını temenni etti. "Bu memlekete çivi çakan herkesin elini öper, emeğine saygı duyarız." diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Küresel Gelişmeler ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Dünyadaki gelişmelerin Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kıldığını belirten Kurtulmuş, uluslararası hukukta kuralların yazılı olmasına rağmen uygulamada kuralsızlığın egemen olduğunu söyledi.

Küresel sistemde kuralsızlık dönemi yaşanıyor.

Ölümlerin sıradanlaştırıldığı bir dönemdeyiz.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Sistemde Adaletsizlikler

Kurtulmuş, uluslararası düzende vahşi bir orman kanununun hüküm sürdüğünü ve Türkiye gibi ilke sahibi ülkelerin çok güçlü olması gerektiğini ifade etti. "Başkalarının insafına kendi geleceğimizi asla tevdi edemeyiz." dedi.

Ekonomik Güç ve İnsan Kaynağı

Sanayide, teknolojide ve savunma sanayisinde daha güçlü olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, en önemli gücün insan kaynağı olduğunu vurguladı. Kale Grubu'nun sanayi yatırımlarını takdirle karşıladığını ifade etti.



