Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele ettiklerini belirtti. Yumaklı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde yaptığı açıklamada, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dün akşam büyük ölçüde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Uşak Sivaslı'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti. Ayrıca, Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü, yangınlar söndürüldükten sonra bile rüzgar veya aşırı sıcaklık nedeniyle tekrar alevlenmeler olabileceğini aktardı.

Yangınlarla Mücadelede Son Durum

Bursa Orhaneli Yakuplar Mahallesi 'nde çıkan yangına yoğun müdahale edildi ve büyük ölçüde kontrol altına alındı.

'nde çıkan yangına yoğun müdahale edildi ve büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük Safranbolu yangını devam ediyor; arazi şartları nedeniyle müdahale güçleşiyor.

yangını devam ediyor; arazi şartları nedeniyle müdahale güçleşiyor. Bursa Kestel 'deki yangının durumu iyiye gidiyor, ekipler farklı noktalara odaklanmış durumda.

'deki yangının durumu iyiye gidiyor, ekipler farklı noktalara odaklanmış durumda. Kahramanmaraş 12 Şubat'ta taşlık ve kayalık alanda başlayan yangına gece boyu müdahale edildi.

Bursa Kestel Yangını ve Müdahale Detayları

Kestel'deki yangın dün saat 17.40'ta başladı. Hava kararıncaya kadar hem hava hem kara araçlarıyla müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bölgede 6 uçak, 4 helikopter (2'si ağır sınıf), 694 kara aracı ve 1961 personel görev yapıyor.

Karabük Safranbolu Yangını ve Tahliyeler

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahale sürdü. Sis ve duman bulutu nedeniyle hava müdahalesi kısıtlı yapılıyor. Gün içinde 3 uçak, 16 helikopter, 389 arazöz ve diğer araçlar ile 1386 personel görev alıyor. Bölgede 57 mahallede, 928 ev ve 1839 vatandaş AFAD tarafından güvenli alana alındı.

Riskli Günler ve Uyarılar

Bakan Yumaklı, ülke genelinde riskli günlerden geçildiğini, önümüzdeki birkaç gün daha bu riskin devam edeceğini belirtti. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı. Yangının çıkmaması için özellikle piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması, ateşle ilgili bir durum tespit edilirse 112'nin aranması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bölgesel Riskler ve Önlemler

Büyük risk teşkil eden kıyı kesimleri başta olmak üzere, bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz ve Ege'nin içi de riskli görünüyor. Tüm imkanlar ve ekipler bu bölgelere yönlendirilmiş durumda.

Destek ve Teşekkürler

Bakan Uraloğlu, tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığını, belediyeler, kamu kuruluşları ve vatandaşların sahada büyük gayret gösterdiğini belirterek teşekkür etti. Özellikle orman idaresi ve sahada çalışanlara minnettarlık ifade edildi.



