MHRS randevu önceliğinden 150 bin şehit ve gazi yakını yararlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelirken, gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) de randevu önceliği sağlanıyor.

Bir yıllık sürede MHRS üzerinden bu kapsama giren yaklaşık 150 bin kişiye öncelikli randevu hizmeti sunuldu.

15 Ocak 2025'te Resmi Gazetede yayımlanan kanun değişikliği ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında, aile hekimliği birimlerinden isteğe bağlı alınan bazı özel amaçlı sağlık raporları ücretli hale gelmişti.

Gaziler (sadece kendileri) ile şehit yakınları (eş ve çocukları) bu uygulamadan muaf tutuldu.

Düzenleme kapsamında, sürücü belgesi, sporcu lisansı, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, akli meleke, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve hac/umre için gereken parmak izi gibi isteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporları, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunuluyor.