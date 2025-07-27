İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 27 tutuklama

İstanbul genelinde, 'kasten öldürme', 'yağma', 'tehdit' gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması, suçların önlenmesine ve yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 29 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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