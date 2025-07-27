Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu iddia edilen video görüntüleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında bir görevliye ait olduğu öne sürülen video görüntüsüne ilişkin olarak Başkanlık tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, görevlendirilen müfettişler tarafından konunun titizlikle incelendiği vurgulandı.

Soruşturma Süreci

Video görüntüsü ile ilgili iddialar sosyal medyada gündeme geldi.

ile ilgili iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hızlıca soruşturma başlatıldı.

tarafından hızlıca soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin olarak müfettişler görevlendirildi.

görevlendirildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın Detayları

Diyanet İşleri Başkanlığı, olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. Soruşturmanın sonucuna göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.



