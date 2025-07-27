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Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt

Bakan Şimşek, vergi eleştirilerine yönelik olarak, "Türkiye'de topladığımız bütün vergilerin milli gelire oranı, yüzde 23,5. Aynı rakam AB'de yüzde 40. OECD ülkelerinde yüzde 33,9... Attığımız adımlar vergide adaleti sağlamak içindi. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi istiyoruz" şeklinde ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 15:01, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 15:07
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Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme yönelik soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son bir kaç aydır hem iç, hem de dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum.

Rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi, şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük. Net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu.

Borsada yüzde 98 toparlanma var

Borsa İstanbul'da da aynı seviyelerdeyiz. Yüzde 98 oranında bir toparlanma var. Bizim CDS'ler 256'lar civarındaydı 300'leri buldu, şimdi tekrar 280 civarına geldi.

Büyüme olumlu bir şekilde devam ediyor. Cari açıkta önemli bir bozulma yaşamadık.

Bütçe hedeflerinde sınırlı sapma ihtimali yüksek

Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şuanda yüksek.

Program rüştünü ispatladı

Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle, içeride siyasi anlamında zor bir dönem. Bölgemizde savaş da yaşanıyor, savaşın taraftaki değiliz ama bölgenizde bir savaş yaşanınca etkileniyorsunuz. Petrol fiyatları, iptal edilen uçuşlar. Bunların hepsi bizi etkileyen gelişmeler. Biz ne yaptık uluslararası normlara göre davrandık. Paniklemedik, gerekli dozları gereken zamanda aldık. Program rüştünü ispatladı.

Reel sektörde bozulma, ifade edildiği boyutlarda değil

Reel sektörün bilançosundaki bozulma dönem dönem ifade edildiği boyutlarda değil. Konkordato ilan eden firma sayısı 3 bin 70 civarındaydı. Bunların özel sektör cirosundaki payı yüzde 1'in oldukça altında.

Karşılıksız çek konusu çok işlenen konulardan bir tanesi. Karşılıksız çeklerin oranı yüzde 2,6. 10 yıllık ortalaması da yüzde 2,5.

Ticari kredilerin yüzde kaçının tahsilinde sorun var? Batık kredi derler ya, yüzde 1,6. Uzun vadeli ortalaması ise yüzde 3,1. Bireysel kredilerde tahsili yapılmamış kredi oranı yüzde 3,8. Olumsuzu da burada ifade ediyorum.

Programın özü hayat pahalılığıyla mücadele

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 ile 29 arasında. Biz o rakamın ortasında olmayı öngörüyoruz. Bizim programın özü hayat pahalılığıyla mücadeledir. Yani enflasyonu kalıcı bir şekilde indirmek ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak.

Kira en büyük kalem

Manşet enflasyonunu yukarda tutan kira. Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'i kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor.

Büyükşehirlerdeki geçim sorununun temelinde kira var. Kiraların artmasında kısmen depremin etkisi de var. Suriye'de durum istikrara kavuştu, ciddi dönüş var.

Enflasyonun düşmesi, fiyatlarda gerileme olması demek değil

Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil. Diyelim geçen sene çayı 100 liradan içiyorsanız enflasyonun yüzde 40 olması o fiyatın 140 lira olması demek.

Enflasyon, giyim ve ayakkabı da yüzde 14. Gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına çekeceğiz.

Son 4-5 ayda gerçekten çok yoğun çalıştık. Bu şokların etkilerini sınırlamaya çalıştık. Olumlu döngüye döndük.

Attığımız adımlar vergide adaleti sağlamak için

Türkiye'de topladığımız bütün vergilerin milli gelire oranı, yüzde 23,5. Aynı rakam AB'de yüzde 40. OECD ülkelerinde yüzde 33,9.

En çok eleştiri nereden geliyor, dolaylı vergiler yüksek. Dolaylı vergilerin milli gelire oranı, yüzde 11. AB'de bu oran yüzde 13. OECD ülkeleri ile biz benzeriz.

Ben geldikten sonra ne yapmışız? Kurumsal vergisini artırdık. Yüzde 25'e çıktı. Finansal kuruluşlarda yüzde 30'a çıkardık. Gelir vergisini artırdık mı? Hayır.

Bizim attığımız adımlar vergide adaleti sağlamak içindi. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi istiyoruz.

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