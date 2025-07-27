Motosiklet ağaca çarptı: İki kardeş hayatını kaybetti
Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında, iki kardeş hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 15:23, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 15:10
İddiaya göre, dün gece Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada motosiklette bulunan Selim Tabar (27) ile kardeşi Halil İbrahim Tabar (25) savrularak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Selim ve Halil İbrahim Tabar kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.