Temizlik için kanalizasyon hattına giren iki işçi gazdan zehirlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, facianın eşiğinden dönüldü. Geriş Mahallesi'ndeki Yeni Sema Kent Sitesi'nde meydana gelen olayda, pis su hattında temizlik çalışması yapan 2 site görevlisi Serdar T. ve Fehmi K., kanalizasyon içerisine girdikleri sırada gazdan etkilendi. Olayın ardından hızlı bir şekilde müdahale edilerek daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Olayın Gelişimi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen iki işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaz Ölçümü ve Sonuçlar

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla olay yerine gelen Muğla AFAD ekipleri , 3 personel ile ölçüm yaptı.

, 3 personel ile ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde 0,2 ppm H2S (Hidrojen Sülfür) gazı tespit edildi.

Sağlık Durumları ve Soruşturma

Gazdan zehirlenen iki personelin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



