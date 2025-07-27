Sıcaklık rekor kırıldı, hayat durdu: Gözlerimizi açamıyoruz

Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıcaklık rekor kırıldı, hayat durdu: Gözlerimizi açamıyoruz

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarihin en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Kavurucu hava nedeniyle sokaklar boş, esnaf kepenk kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 15:51, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 15:54
Yazdır
Sıcaklık rekor kırıldı, hayat durdu: Gözlerimizi açamıyoruz

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede, dün 48,5 derece olarak ölçülen sıcaklığın bugün 48 derece olması bekleniyor.

Bu aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalırken, birçok esnaf iş yerini kapatmak zorunda kaldı. İlçede yaşayanlar, sıcak havadan korunmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Silopi'de Sıcakların Etkileri

  • Çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.
  • Bazı çocuklar hortum ve ibrikle başlarına su döküyor.
  • Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar klimalı ve serin yerleri tercih ediyor.
  • Esnaf, sıcaklık nedeniyle iş yerlerini açmakta zorlanıyor.

"Silopi'de hayat durmuş durumda"

İlçe sakini Mehmet Adan, 25 Temmuz'da Silopi'de Türkiye'nin tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını hatırlattı. Adan, "Vatandaşlar dışarı çıkamıyor. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar klimalı ve serin yerleri tercih ediyor. Esnaf sıcaktan dolayı kepenk açamaz duruma geldi. Meteoroloji sıcaklıkların bir süre devam edeceğini belirtiyor. Hayat çok zorlaştı, insanlar nefes almakta zorlanıyor. Saat 12.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmak mümkün değil. Klimalar olmazsa vatandaşlar perişan hale gelecek. Hayat çekilmez hale geldi. Silopi'de hayat durmuş durumda. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Vatandaşların Görüşleri

  • Ali Önen, iş yerini açtığını fakat sıcaklık nedeniyle müşteri olmadığını belirtti. "Esnaf belli bir saate kadar iş yerlerini açabiliyor, bir saatten sonra kapatıyor." dedi.
  • Selim Barınc, "Sıcaklıktan gözlerimizi açamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz." şeklinde konuştu.
  • Mustafa Değer, 56 yaşında olduğunu ve ömrü boyunca böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber