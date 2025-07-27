Sıcaklık rekor kırıldı, hayat durdu: Gözlerimizi açamıyoruz

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede, dün 48,5 derece olarak ölçülen sıcaklığın bugün 48 derece olması bekleniyor.

Bu aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalırken, birçok esnaf iş yerini kapatmak zorunda kaldı. İlçede yaşayanlar, sıcak havadan korunmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Silopi'de Sıcakların Etkileri

Çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Bazı çocuklar hortum ve ibrikle başlarına su döküyor.

Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar klimalı ve serin yerleri tercih ediyor.

Esnaf, sıcaklık nedeniyle iş yerlerini açmakta zorlanıyor.

"Silopi'de hayat durmuş durumda"

İlçe sakini Mehmet Adan, 25 Temmuz'da Silopi'de Türkiye'nin tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını hatırlattı. Adan, "Vatandaşlar dışarı çıkamıyor. Yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlar klimalı ve serin yerleri tercih ediyor. Esnaf sıcaktan dolayı kepenk açamaz duruma geldi. Meteoroloji sıcaklıkların bir süre devam edeceğini belirtiyor. Hayat çok zorlaştı, insanlar nefes almakta zorlanıyor. Saat 12.00 ile 16.00 arası dışarı çıkmak mümkün değil. Klimalar olmazsa vatandaşlar perişan hale gelecek. Hayat çekilmez hale geldi. Silopi'de hayat durmuş durumda. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Vatandaşların Görüşleri

Ali Önen , iş yerini açtığını fakat sıcaklık nedeniyle müşteri olmadığını belirtti. "Esnaf belli bir saate kadar iş yerlerini açabiliyor, bir saatten sonra kapatıyor." dedi.

, iş yerini açtığını fakat sıcaklık nedeniyle müşteri olmadığını belirtti. "Esnaf belli bir saate kadar iş yerlerini açabiliyor, bir saatten sonra kapatıyor." dedi. Selim Barınc , "Sıcaklıktan gözlerimizi açamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz." şeklinde konuştu.

, "Sıcaklıktan gözlerimizi açamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz." şeklinde konuştu. Mustafa Değer, 56 yaşında olduğunu ve ömrü boyunca böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını ifade etti.



