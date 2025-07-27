Elazığ'da dördüncü kattan düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da yaşanan üzücü bir olayda, 84 yaşındaki bir kadın dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akpınar Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin penceresine çıkan Muhlise S., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Mahalle sakinleri, kadının düştüğünü fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın Detayları

Muhlise S. evinin penceresinden düştü.

evinin penceresinden düştü. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ölüm tespiti yaptı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



