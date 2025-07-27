26 Temmuz'da 84 farklı noktada yangın çıktı

26 Temmuz'da Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle aynı anda 84 farklı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde çok sayıda kurumun katılımıyla hızlı ve etkili müdahalede bulunulmuş, yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık Bakanlıklarına bağlı ekipler de görev yapmıştır. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112 Acil Sağlık ve yerel yönetim ekipleri tam koordinasyon içinde sahada yer almıştır. Vatandaşların güvenliği için tahliyelerden sağlık müdahalelerine, yol açma ve lojistik destek faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

Yangınla Mücadelede Güçlü Altyapı

Yangınla mücadelede Türkiye'nin kapasitesi son yıllarda yapılan yatırımlarla güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen stratejik adımlarla; İnsansız Hava Araçları (İHA), yapay zeka destekli tespit sistemleri, genişleyen hava filosu ve yangın göletleri gibi modern altyapılar müdahale gücünü artırmıştır.

Hava Filosu ve Teknolojik Destek

27 uçak ve 105 helikopter olmak üzere toplam 132 hava aracı yangın söndürme operasyonlarında görev yapmaktadır.

ve olmak üzere toplam yangın söndürme operasyonlarında görev yapmaktadır. 25 bin uzman personel ve 131 bin gönüllü destek sağlamaktadır.

ve destek sağlamaktadır. 14 İHA ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sıradadır.

ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sıradadır. 776 gözetleme kulesinden 184'ü akıllı sistemlerle donatılmıştır ve bu sistemler sayesinde yangın tespiti ortalama 2 dakikaya kadar düşürülmüştür.

Kara Gücü ve Altyapı Yatırımları

1.786 arazöz ve su ikmal aracı , 831 iş makinesi , 2.742 ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 5.359 araç aktif görev almaktadır.

, , olmak üzere toplam aktif görev almaktadır. Son 23 yılda 4.796 yangın göleti ve su havuzu inşa edilerek müdahale gücü artırılmıştır.

Zorlu Koşullarda Kararlı Mücadele

İklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışı, düşük nem ve ani rüzgar değişimleri gibi etkenler yangınların yayılma hızını artırırken, zorlu arazi şartları ve çoklu yangın çıkışları müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Teknik, kurumsal ve toplumsal iş birliğiyle yangınlarla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Resmi Açıklamalara Dikkat!

Yetkililer, vatandaşları sosyal medyada yayılan asılsız ve manipülatif içeriklere karşı uyararak yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istemektedir.



