Türkiye'de sıcaklıklar tavan yapıyor: Tropikal geceler başlıyor!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle, yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Sıcaklıklar, sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde ise 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor.

Haftalık Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Sahil kesimleri: Mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde sıcaklıklar

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: 4 ila 8 derece üzerinde sıcaklıklar

üzerinde sıcaklıklar Diğer bölgeler: 6 ila 12 derece üzerinde sıcaklıklar

Bölgesel Yağış Beklentileri

Pazartesi: Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış Salı: Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri

Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri Çarşamba: Doğu Akdeniz, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ çevreleriyle Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Ankara ve İzmir: Gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmiyor, az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar yer yer 40 dereceyi aşacak .

Gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmiyor, az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar yer yer . İstanbul: Pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı 34 ila 35 derece arasında olacak.

Sıcaklık Rekoru Uyarısı

25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 dereceyle tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırılmıştı. Uzmanlar, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da yeni bir rekor kırılabileceği konusunda uyarıyor.

Tropikal Gece Nedir?

Tropikal gece, gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda yaşanıyor. Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek olup, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşanıyor.



