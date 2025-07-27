Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi

Ekonomik zorluklar nedeniyle tekstil ve hazır giyim sektöründe yüzlerce firma konkordato talebinde bulundu. Uzmanlar, bu durumun tedarik zincirini olumsuz etkilediğini ve yapısal reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar giderek derinleşiyor. Bu yılın ilk yedi ayında yaklaşık 300 firma, mali kriz nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Sektördeki bu gelişmeler, hem üreticileri hem de tedarikçileri doğrudan etkiliyor.

Sektördeki Krizin Etkileri

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz , sadece iflas riski taşıyan şirketlerin değil, tedarik zincirinin tamamının bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

, sadece iflas riski taşıyan şirketlerin değil, tedarik zincirinin tamamının bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Öksüz, " Bir firmanın konkordato ilanı, hammadde ve hizmet sağlayan yüzlerce firmayı da doğrudan etkiliyor " dedi.

" dedi. Bankaların alacaklarını güvence altına alırken piyasanın diğer paydaşlarının yeterince korunmadığını vurgulayan Öksüz, sistemdeki dengesizliğin sektördeki sorunları büyüttüğünü söyledi.

Yapısal Reform İhtiyacı

Reuters'a konuşan Öksüz, finansal krizle mücadelede acil yapısal reformların şart olduğunu belirtti. Ayrıca, konkordato kapsamının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Konkordato sadece banka ve kamu borçlarını kapsamalı; piyasaya olan borçlar bu kapsam dışında tutulmalı. Aksi halde ticaretin devamlılığı riske girer" diye ekledi. Mevcut uygulamaların piyasalarda kırılganlığa yol açtığını belirten Öksüz, bu konuda değişiklik çağrısında bulundu.



