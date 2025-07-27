Özgür Özel'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama

Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Diyanet'ten 'Mekke sorumlusu' ile ilgili görüntülere açıklama
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Bakan Yumaklı: 84 orman yangınıyla mücadele sürüyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Karabük'teki yangın 5. gününde: 19 köy, 57 mahalle boşaltıldı
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Tüketiciler İçin Güvenli Gıda Dönemi: Karekod Uygulaması Başlıyor!
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Milletvekillerinden 30 Bin Soru Önergesi! Hangi Bakanlık Zirvede?
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Bakanlık Uyardı: Güvensiz Çocuk Giyim Ürünü Yasaklandı
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerden Duygulandıran Anlar
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Moody's'ten maaş zammı önerisi
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Aile Kavgaları WhatsApp'a Taşındı: Mahkemelik Olanlar Var!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Üç Parti Sahaya İniyor: Terörsüz Türkiye İçin Vatandaşın Nabzı Tutulacak!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Bursa'da Orman Yangını Felaketi: Havadan Müdahale Başladı!
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
Orman yangınları: 33 ilde 21 kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
İstanbul Valiliği'nden yangına yeni önlem
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Yeşil Vatan'ı korumak için rehber hazırlandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye yanıyor! Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Bahçeli açıkladı: MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
Tarihi Anlaşma! Türkiye'den Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
MHRS'ye 'Aile Hekimine Yönlendirme Ekranı' Geldi
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Kurum Açıkladı: Site Yönetiminde Yeni Dönem Başlıyor
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
İncir hasadı için işçi aranıyor: 33 günde 90 bin TL maaş verilecek!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu iktidarın yönettiği devlet, milletimizi de ormanlarımızı da güvende tutamıyor" dedi. Özel, "Yaşadığımız kriz milletin yanında olmayan devletsizlik krizidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 17:47, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 17:50
Yazdır
Özgür Özel'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel, iktidara eleştirilerde bulunarak, "Orman yangınları elbette her ülkede yaşanabilir. Ancak iktidarların görevi, önleme-etkili müdahale ve yangın sonrası iyileştirme çalışmaları yapmaktır" dedi.

"Kısa kollu tişörtlerle yangına müdahale etmeye çalışan orman işçilerinin ekipmanları yetersizdir" vurgusunu yapan Özel, "Bu iktidarın yönettiği devlet, milletimizi de ormanlarımızı da güvende tutamıyor. Çünkü iktidar, vatandaşa karşı kendini sorumlu hissetmiyor. Yaşadığımız her krizde, her afette, iktidar koltuğu boşmuş gibi, millet kendini korumak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Yaşadığımız kriz milletin yanında olmayan devletsizlik krizidir" dedi.

Özel, "Asli sorumlu olmamasına rağmen tüm belediyelerimiz, tüm personelleriyle vatandaşlarımızın yanındadır. Bu krizleri aşmak için hazırlığımız tamdır ve bugün de her sorumluluğu üstlenecek iradeye sahibiz" ifadesini kullandı.

"Yaşadığımız kriz milletin yanında olmayan devletsizlik krizidir"


Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız yanıyor, içimiz yanıyor.

Orman yangınları elbette her ülkede yaşanabilir. Ancak iktidarların görevi, önleme-etkili müdahale ve yangın sonrası iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

Bunun için özellikle iklim değişikliği etkilerinin zirveye çıktığı bir dönemde Orman Genel Müdürlüğü'nün imkan ve kabiliyetleri yeterli seviyede olmalıdır.

Ancak ne yazık ki Orman Genel Müdürlüğü personel sayısı 2022'den sonra bırakın artmayı, yaklaşık 2.300 azalmıştır, 29.000 kadro boş durumdadır. Kurumun bütçesi ve söndürme uçakları dahil olmak üzere araç ve gereçleri yetersizdir. Kısa kollu tişörtlerle yangına müdahale etmeye çalışan orman işçilerinin ekipmanları yetersizdir.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2025 bütçesinde "ormanların korunması" programında 32,5 milyar liralık ödenek varken, ilk 6 ayda yalnızca 12,5 milyar liranın, yani ödeneğin sadece %38'inin kullanılmasına izin verilmiştir.

İşte bu durum iktidarın ekonomik tercihlerinin sonucudur. Ormanlarımız için ilk 6 ayda kullanılan kaynak, kamunun faiz ödemelerine ayırdığı kaynağın sadece %1'idir. Dünyanın en iyi yangın söndürme uçaklarından 3.000 adet almaya yetecek 160 milyar dolarlık servetimiz, 19 Mart Darbesi'ni yapmak için harcanmıştır.

Bu iktidarın yönettiği devlet, milletimizi de ormanlarımızı da güvende tutamıyor. Çünkü iktidar, vatandaşa karşı kendini sorumlu hissetmiyor. Yaşadığımız her krizde, her afette, iktidar koltuğu boşmuş gibi, millet kendini korumak zorunda kalıyor.

Bu iktidarın yönettiği devlet, milleti yangında alevlerin arasında, depremde enkazın altında bırakıyor. Millet hakkını aradığında ise devlet milletin karşısına dikiliyor. Yaşadığımız kriz milletin yanında olmayan devletsizlik krizidir.

Lafla büyük devlet olunmaz. Büyük devlet, güçlü devlet, milleti güvende tutan devlettir. Afetlere karşı risk yönetiminin yapıldığı devlettir.

Asli sorumlu olmamasına rağmen tüm belediyelerimiz, tüm personelleriyle vatandaşlarımızın yanındadır. Bu krizleri aşmak için hazırlığımız tamdır ve bugün de her sorumluluğu üstlenecek iradeye sahibiz.

Yangın şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, mücadele veren tüm personellerimize güç kuvvet diliyorum. Bu kötü günlerin bir an evvel geride kalmasını temenni ediyorum."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber