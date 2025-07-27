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Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konkordato ilan eden bütün firmaların reel sektör içerisindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 19:07, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 19:13
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Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karşı karşıya kalınan şoklar sonrasında enflasyon beklentilerinin iyileştiğine, işaret ederek, "Gelecek sene üst bandımız yüzde 18, bu sene yüzde 29. Dolayısıyla biz enflasyonu tahmin aralığında tutturacağız, herkes hesabını ona göre yapsın." dedi.Şimşek, Kanal 7 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Konkordato ilan eden bütün firmaların reel sektör içerisindeki payı yüzde 1'in altında"

Şimşek, finansal koşullar sıkılaşınca reel sektörden, ekonomik aktörlerden şikayetlerin arttığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunun farkındayız. Ama reel sektörün bilançosundaki bozulma dönem dönem ifade edildiği boyutlarda değil. Konkordato ilan eden firma sayısı 3 bin 100'ün altında. En son rakam, ocak-haziran dönemi için 3 bin 72 civarındaydı. Bu firmaların toplam özel sektör cirosundaki payı yüzde 0,69, toplam ihracattaki payı yüzde 0,59, istihdamdaki payı yüzde 0,78, toplam nakdi kredilerdeki payı ise yüzde 0,88. Bütün göstergelere baktığınız zaman konkordato ilan eden bütün firmaların reel sektör içerisindeki payı yüzde 1'in altında."

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