Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Polonya'da yapacağı 2. eleme turu rövanş maçının deplasman tribünü bilet fiyatları belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 19:19, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 19:21
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Krakow'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada deplasman tribünü biletleri 15 avro olarak belirlendi. Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri yarın ve salı günü Tüpraş Stadı'nda bulunan sporcu girişinden satın alabilecekler.
Bilet Satın Alma Şartları
- Bilet almak isteyen taraftarların ödemelerini nakit ve avro olarak yapması gerekmektedir.
- Taraftarların yanlarında vize, pasaport ya da oturum kartlarını getirmeleri zorunludur.