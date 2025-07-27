Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı ve 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak için vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Orman Yangınlarının Detayları

Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi: 22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. M.Ç. ve N.O. hakkında adli kontrol kararı verildi.

22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. ve hakkında adli kontrol kararı verildi. Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi: 22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, A.B. isimli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalışırken ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, isimli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalışırken ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı. Karabük-Ovacık Kışla Köyü: 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen yangının çıktığı bölgede bulunan B.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen yangının çıktığı bölgede bulunan hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesi: 25 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, bir işletmede temizlik amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Yangın bölgesinde bulunan N.A., H.S. ve M.S. gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."