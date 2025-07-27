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Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama

Türkiye'de 22-27 Temmuz tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarında 7 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 19:58, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 20:02
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Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı ve 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak için vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Orman Yangınlarının Detayları

  • Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesi: 22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, tarla temizliği amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. M.Ç. ve N.O. hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi: 22 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, A.B. isimli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalışırken ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği tespit edildi. Şüpheli şahıs tutuklandı.
  • Karabük-Ovacık Kışla Köyü: 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen yangının çıktığı bölgede bulunan B.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesi: 25 Temmuz'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangının, bir işletmede temizlik amacıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Yangın bölgesinde bulunan N.A., H.S. ve M.S. gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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