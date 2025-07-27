Aksaray'da polis memuruna çarpan sürücü tutuklandı!

Aksaray'da uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep olan motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, genel asayiş ve trafik kontrolü sırasında F.C.K. (17) adlı motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak hızlanıp kaçmaya başladı ve bu sırada polis memuru Yusuf Ç. (52)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan polis memuru ve motordan düşen sürücü yaralandı.

Olayın Detayları

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru ve motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sürücü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık Durumu ve Adli Süreç

Polis memuru Yusuf Ç.'nin sağlık durumu iyi olup, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. F.C.K. ise işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.



