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105 suç kaydı bulunan şüpheli, orman yangını bölgesinde yakalandı

Bursa'daki orman yangınında arama kurtarma kıyafetiyle dolaşan, 105 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 21:05, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 21:08
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105 suç kaydı bulunan şüpheli, orman yangını bölgesinde yakalandı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde, arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş bir şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemelerde, bu kişinin H.M.A. (26) olduğu ve 105 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olayın Detayları

  • Orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafetiyle dolaşan bir kişi tespit edildi.
  • Jandarma ekipleri, şüphelinin hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü gerçekleştirdi.
  • Şüphelinin 105 suç kaydı olduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
  • Şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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