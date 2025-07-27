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Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yaşanan trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan astsubay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 21:22, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 21:23
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Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan bir astsubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kozaklı ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleşti. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan eşi yola savrulurken, otomobil de devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak motosiklet sürücüsü Berat Karabodur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

  • M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobil, işaret vermeden şerit değiştirdi.
  • Aynı istikamette seyreden Berat Karabodur yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet otomobile çarptı.
  • Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi, motosiklet sürücüsü ve eşi yola savruldu.

Yaralılar ve Müdahale

  • Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve eşi B.K., otomobil sürücüsü M.T. ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
  • Berat Karabodur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Karabodur'un Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.


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