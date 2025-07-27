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Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap

Muharrem İnce, sosyal medyada Ulaştırma Bakanı'nı hedef aldı. Yürüyüş iddiasına karşı Uraloğlu'nun saat saat verdiği yanıt olay oldu.

Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 21:55, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 21:57
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Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap

Muharrem İnce, kısa süre önce Memleket Partisi'nden ayrılarak CHP'ye katıldı ve sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hakkında bazı iddialarda bulundu.

İnce, Bursa'daki yangın sırasında Bakan Uraloğlu'nun yürüyüş yaptığına dair bir paylaşım yaptı. Ancak Bakan Uraloğlu, bu iddialara yanıt vererek, söz konusu yürüyüşün yangından 10 saat önce gençlerle yapılan bir spor etkinliği olduğunu belirtti. Ayrıca, yangına müdahale sürecini saat saat açıklayarak iddiaları yalanladı.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Beyefendi... Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!"

Yangına Müdahale Süreci

  • 17.41: Yangın çıkış saati ve gerekli koordinasyonun oluşturulması.
  • 19.32: Bursa Valiliği tarafından yangınla ilgili koordinasyon toplantısı ve bilgi paylaşımı.
  • 21.52: Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme.
  • 00.53: Yangınla ilgili olarak basın toplantısı düzenlenmesi.
  • 07.46: Yangın Yönetim Merkezi Koordinasyon toplantısı.
  • 09.48: Yangın alanında inceleme yapılması.

Kapanış ve Alıntı

Bakan Uraloğlu, açıklamasının sonunda bir ayetle konuyu özetledi:

A'raf Suresi 179:"Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar."

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