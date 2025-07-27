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MEB, "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları"nı yayımladı

MEB, öğretmenler için hazırlanan Farklılaştırma Etkinlikleri Kılavuz Kitapları'nı EBA'da yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 22:29, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 22:32
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MEB,

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları"'nın Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandığını duyurdu.

Bu kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel bileşenlerinden biri olan farklılaştırılmış öğretimin, her öğrencinin eğitimden en üst düzeyde faydalanabilmesi için öğretim süreçlerine bireyselleştirme ve esneklik kazandırmayı amaçlıyor. Böylece, dinamik, gelişmiş, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım sunuluyor.

Farklılaştırılmış Öğretimin Amaçları

Yeni müfredatta kapsamlı şekilde yer alan bu yaklaşım ile:

  • Tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları dikkate alınarak kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturulması,
  • Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesinin sağlanması,
  • Gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hazırlanan Kılavuz Kitaplar

Bu kapsamda, 1. sınıf düzeyinde hayat bilgisi, Türkçe ve matematik; 5. sınıf düzeyinde ise Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine yönelik "Farklılaştırma Etkinlikleri Öğretmen Kılavuz Kitapları" hazırlandı.

  • 2. sınıf düzeyinde hayat bilgisi, Türkçe ve matematik,
  • 6. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine yönelik kılavuz kitaplar da EBA üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Kılavuz Kitapların İçeriği ve Katkısı

Farklılaştırma kılavuz kitapları, öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeten, öğrenme sürecini zenginleştiren ve kapsayıcı bir eğitim ortamı sunmayı amaçlayan etkinlikler içeriyor. Öğretmenlere rehberlik edecek bu içerikler, öğrencilerin hem zihinsel hem sosyal hem de duygusal gelişimini destekleyen bütüncül bir yaklaşımla yapılandırıldı.


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