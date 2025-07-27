IDEF'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi'nde büyük bir katılımla sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, fuarın Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü, ihracat vizyonunu ve stratejik iradesini dünya sahnesine taşıdığını belirtti. IDEF 2025, hem katılımcı firma sayısı hem de imzalanan sözleşme hacmiyle dikkat çekti.

Fuarda elde edilen başarılar, yerli üretim kararlılığının ve stratejik savunma mimarisinin küresel yansıması olarak değerlendirildi.

IDEF 2025 Fuarı'nın Öne Çıkan Sonuçları

120 binden fazla ziyaretçi fuarı gezdi.

fuarı gezdi. 1491 katılımcı firma yer aldı.

yer aldı. 103 ülke temsiliyeti sağlandı.

temsiliyeti sağlandı. 231 resmi heyet fuarı ziyaret etti.

fuarı ziyaret etti. 1100'den fazla ürün ilk kez sergilendi.

ilk kez sergilendi. 26 yeni savunma sanayisi ürünü tanıtıldı.

tanıtıldı. 270 imza töreni gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. 9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmi elde edildi.

elde edildi. Anlaşmaların %65'i ihracat odaklı oldu.

Teşekkür ve Değerlendirme

Başarıya vizyoner liderliğiyle ilham veren ve her daim yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahipliğiyle destek veren Milli Savunma Bakanlığı, katkılarıyla güce güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, fuara değer katan tüm kurumlar, firmalar, katılımcı ülke delegasyonları ve heyetleri ile yoğun ilgileriyle bu heyecana ortak olan tüm ziyaretçilere şükranlar sunuldu.



