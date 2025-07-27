Türkiye'de kavurucu sıcaklar: 47 ilde 40 dereceyi aştı!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu durum, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olurken, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak bir hava yaşanıyor.

40 Derecenin Üzerinde Sıcaklık Ölçülen İller

Şırnak

Diyarbakır

Şanlıurfa

Mardin

Siirt

Eskişehir

Batman

Aydın

Gaziantep

Adıyaman

Kahramanmaraş

Karabük

Bilecik

Manisa

Kilis

Malatya

Elazığ

Karaman

Hatay

Kütahya

İzmir

Uşak

Balıkesir

Mersin

Bingöl

Kastamonu

Zonguldak

Denizli

Bartın

Muğla

Sakarya

Antalya

Edirne

Burdur

Afyonkarahisar

Tunceli

Erzincan

Bolu

Konya

Bursa

Isparta

Ankara

Adana

Çanakkale

Kayseri

Kocaeli

Erzurum

En Yüksek Sıcaklıklar ve Tropikal Gece Etkisi

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,1 dereceyle ölçüldü. Ayrıca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde sıcaklık 48,9 dereceye, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde ise sıcaklıklar 48 dereceye ulaştı. Gece sıcaklıklarının da 20 derece ve üzerinde seyretmesi nedeniyle tropikal gece yaşanıyor.Sıcaklıkların Avrupa'dan Yüksek Olması

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak bir gün geçirdi.