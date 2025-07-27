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Türkiye'de kavurucu sıcaklar: 47 ilde 40 dereceyi aştı!

Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıklar Türkiye'yi kavuruyor. Cizre'de 49,1 dereceyle rekor kırıldı, tropikal geceler yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 23:33, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 23:35
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Türkiye'de kavurucu sıcaklar: 47 ilde 40 dereceyi aştı!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu durum, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olurken, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak bir hava yaşanıyor.

40 Derecenin Üzerinde Sıcaklık Ölçülen İller

  • Şırnak
  • Diyarbakır
  • Şanlıurfa
  • Mardin
  • Siirt
  • Eskişehir
  • Batman
  • Aydın
  • Gaziantep
  • Adıyaman
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Bilecik
  • Manisa
  • Kilis
  • Malatya
  • Elazığ
  • Karaman
  • Hatay
  • Kütahya
  • İzmir
  • Uşak
  • Balıkesir
  • Mersin
  • Bingöl
  • Kastamonu
  • Zonguldak
  • Denizli
  • Bartın
  • Muğla
  • Sakarya
  • Antalya
  • Edirne
  • Burdur
  • Afyonkarahisar
  • Tunceli
  • Erzincan
  • Bolu
  • Konya
  • Bursa
  • Isparta
  • Ankara
  • Adana
  • Çanakkale
  • Kayseri
  • Kocaeli
  • Erzurum

En Yüksek Sıcaklıklar ve Tropikal Gece Etkisi

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,1 dereceyle ölçüldü. Ayrıca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde sıcaklık 48,9 dereceye, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde ise sıcaklıklar 48 dereceye ulaştı. Gece sıcaklıklarının da 20 derece ve üzerinde seyretmesi nedeniyle tropikal gece yaşanıyor.Sıcaklıkların Avrupa'dan Yüksek Olması

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak bir gün geçirdi.

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