Petrol kuyusunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Yangında yaralananlardan bazıları taburcu olurken, durumu ağır olanlar ileri tedavi için İstanbul'a gönderildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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